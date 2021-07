Haïti : le Président Jovenel Moïse assassiné dans la nuit dans sa résidence privée (cabinet du Premier ministre)

🇭🇹URGENT - Le président de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné par un commando armé, la nuit dernière au sein de sa résidence privée. Son épouse a été hospitalisée dans un état grave. La Premier ministre appelle la population au calme (médias locaux). pic.twitter.com/BIauX4OPKn

Le Président haîtien Jovenel Moîse a été assassiné dans la nuit du lundi 6 juillet au mardi 7 juillet. Selon le cabinet du Premier ministre qui donne l'information, les faits se sont déroulés dans la résidence privée du chef de l'Etat."Vers une (1) heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le Chef de l'Etat. Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas", peut-on lire dans le communiqué parcouru par PressAfrik.Condamnant cet "acte odieux, inhumain et barbare", le Premier Ministre a.i, le Dr. Claude Joseph, et le CSPN appellent "la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la Police Nationale d'Haïti et des Forces Armées d'Haïti."