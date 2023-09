Haïti: une force internationale se dessine, mais pas assez vite pour le gouvernement intérimaire

Les États-Unis ont annoncé, vendredi 22 septembre, que plusieurs pays entendaient contribuer sous la houlette du Kenya à cette force que réclame Haïti depuis un an, mais sa mise en place prendra sans doute quelques mois encore, sans parler de son déploiement effectif.



« Le quotidien du peuple haïtien est pénible, c'est pourquoi le Conseil de sécurité (...) doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité, policière et militaire », a imploré vendredi le Premier ministre haïtien Ariel Henry à la tribune de l'ONU, alors qu'un vote est attendu sous peu, peut-être la semaine prochaine.



« Je demande à la communauté internationale d'agir, et d'agir vite », a-t-il insisté, listant les horreurs que les gangs font vivre à sa population. « Les enlèvements contre rançon, les pillages, les incendies, les récents massacres, les violences sexuelles et sexistes, le trafic d'organes, la traite des personnes, les homicides, les exécutions extra-judiciaires, le recrutement des enfants soldats, les blocages des routes principales », a-t-il égrené.