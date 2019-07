Hajj 2019 : 47 pèlerins étrangers vivant au Sénégal bloqués à l’AIBD

Des pèlerins étrangers de nationalité guinéenne, ivoirienne, burkinabé, gambienne, faisant partie du quota du Sénégal sont bloqués à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour faute de visa. Résidant dans le pays, ils sont au nombre de quatre sept (47).



Le Président de l’association Otra-Africa , Souleymane Diallo, revient sur les faits : « Il y a certains Africains vivant au Sénégal qui souhaitaient faire leur pèlerinage à partir du Sénégal. Depuis hier soir (mercredi 24 juillet), il y a certains qui ont été invités à se présenter à l’Aéroport mais malheureusement à leur arrivée, ils les ont dit que leur visa n’était pas du tout conforme ».



Diallo dénonce le manque d'interlocuteur : « Les voyagistes sont en train de partir à la Mecque pour des problèmes de logistique. Nous n’avons pas à qui nous adresser directement. Au niveau du Commissariat, on nous renvoie également vers les agences privées e question ».



La délégation générale au pèlerinage dégage, pour sa part, toute responsabilité et se décharge sur les voyagistes privés. « La délégation n’est pas dans cette situation. Le privé qui prend l’étranger qui doit aller à la Mecque doit s’assurer de quatre (4) choses : sa carte consulaire, son certificat de résidence, son certificat de domicile, son carnet de santé et éventuellement sa carte consulaire. Si un des documents n’est pas déposé, le dossier est incomplet donc il peut être rattrapé de non-validation du visa », explique le chargé de communication, Abdoul Aziz Mbaye.



Ces difficultés ont été notées à quelques jours du départ du premier vol du pèlerinage 2019. En 2018, le tribunal correctionnel de Dakar avait condamné des voyagistes privés pour avoir laissé en rade 150 pèlerins lors du Hajj 2017.