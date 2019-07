Hajj 2019 : Les autorités se félicitent de la bonne organisation à l’aéroport Dakar Blaise DIAGNE

Du côté des avions, le ministre Alioune SARR a précisé que notre pays a mené par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), des négociations pour mettre à la disposition des pèlerins des appareils neufs pour un voyage en toute quiétude et dans le confort. Ainsi, la compagnie Lion Air affrété par Flynas propose des A330-900 pour convoyer nos pèlerins.



Le ministre Amadou BA qui est venu vérifier la mise en œuvre des instructions données par le chef de l’Etat, Macky SALL, a demandé aux pèlerins de prier pour un Sénégal émergent dans la paix. Il a souligné que seuls deux cas de problèmes de visa concerne les sénégalais et il est en cours de traitement. Concernant les étrangers qui voulaient passer par le Sénégal, des négociations sont en cours. Le ministre des Affaires étrangères promet une évaluation pour une amélioration continue de l’organisation du Hajj.