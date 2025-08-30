Hajj 2026 : Air Sénégal dévoile son plan de vols après avoir convoyé plus de 11000 pèlerins en 2025

À l’occasion d’une rencontre tenue la semaine dernière avec l’un des regroupements des voyagistes privés, Air Sénégal est revenue sur son rôle de transporteur exclusif du Hajj 2025 et a présenté ses perspectives pour l’édition 2026.



En 2025, la compagnie nationale a convoyé 11 014 pèlerins à l’aller et 11 013 au retour (un décès ayant été enregistré), sur un quota national de 12 860 pèlerins, selon un communiqué transmis à PressAfrik.



D’après le document, ces opérations ont été réalisées à travers 30 vols, certaines journées comptant 3, 4 voire 5 rotations, constituant ainsi une performance inédite.



Air Sénégal souligne également avoir pris en charge l’intégralité des bagages réglementaires des pèlerins, soit deux valises par personne. De manière exceptionnelle, elle a aussi transporté des excédents laissés en rade par certains voyageurs.



Préparatifs pour le Hajj 2026



Par ailleurs, des pays voisins ont renouvelé leur confiance à la compagnie sénégalaise : tous les pèlerins de Gambie et de Guinée-Bissau ont été transportés par Air Sénégal.



Forte de cette expérience, la compagnie a déjà lancé les préparatifs pour le Hajj 2026. Le calendrier des vols est fixé comme suit :

• Phase aller : du 8 au 19 mai 2026

• Phase retour : du 31 mai au 10 juin 2026





Pour cette édition, Air Sénégal annonce qu’elle a déjà finalisé la location d’appareils modernes de 410 sièges, parfaitement adaptés aux exigences du pèlerinage. « Deux vols quotidiens seront programmés, avec jusqu’à trois vols lors des journées de forte affluence », assure la compagnie.





Afin d’éviter les réservations fictives observées en 2025, qui avaient entraîné des annulations de vols et des billets impayés, de nouvelles mesures conformes aux normes de l’IATA (International Air Transport Association) seront mises en place pour garantir l’effectivité des réservations.





La compagnie précise que le plan de transport primera sur le plan d’hébergement et que le programme détaillé des vols sera bientôt publié pour permettre aux voyagistes d’organiser les réservations.





Après avoir démontré en 2025 sa pleine capacité à assurer le Hajj, la compagnie nationale réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités et les organisateurs privés, afin d’offrir aux pèlerins un transport sûr, fiable et de qualité, au service de l’accomplissement de ce devoir religieux.