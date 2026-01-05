Hajj 2026 : le Renophus demande une réévaluation du prix du billet

Cheikh Bamba Dioum, le vice-président du Regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal (Renophus), a appelé, ce lundi, les autorités à agir afin de réduire les tarifs du transport aérien déterminés pour le pèlerinage 2026, considérant que les montants prévus sont trop élevés pour les agences de voyage privées et les pèlerins.



« Nous exhortons donc l’État à intervenir pour assouplir le prix du transport pour le hajj 2026 pour qu’il puisse être à la portée des voyagistes privés. Parce qu'en réalité, s’il ne le fait pas, il sera très difficile pour certains de respecter ce paiement», a-t-il déclaré, lors d’un point de presse, à Dakar, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Cheikh Bamba Dioum a aussi précisé que chaque voyagiste doit verser une avance de 750 000 francs CFA par pèlerin, un montant qu’il juge “très élevé”.



Il a soutenu que «750 000 FCFA représentent pratiquement le prix moyen d’un billet pour aller à La Mecque ». Ce qui fait que « cette avance laisse présager un coût total avoisinant 1 500 000 francs CFA». Selon lui, le coût serait pratiquement multiplié par deux comparé aux années précédentes, durant lesquelles il était généralement situé entre 700 000 et 800 000 francs CFA.



Toujours selon l’APS, la compagnie nationale Air Sénégal n’a pas encore communiqué le prix de son billet pour le pèlerinage à la Mecque. Ce tarif étant fixé par l’État.