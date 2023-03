Hand-ball N1 masculin : l’ASFA domine Diourbel et renoue avec la victoire

Après deux matchs sans succès, l’ASFA a renoué avec la victoire contre l’Olympique de Diourbel (42-33) au stadium Amadou Barry pour le compte de la 6e journée du championnat national masculin de hand-ball.



Sextuple championne en titre, I’ASFA commençait à semer, le doute. En effet, les Militaires restaient sur une défaite et un nul lors des deux dernières journées. Cependant, ils se sont repris face à l’Olympique de Diourbel, à Amadou Barry.



Selon « Stades », les hommes du Sergent-Chef Moustapha n’ont laissé aucune chance aux Diourbelois (42-33). Avec ce succès, la tenante reste à la 2ème place avec 15 unités au compteur.



L’ASFA compte toujours trois points de retard sur l’ISEG (1er, 18 pts), invaincu après sa nouvelle victoire sur l’US Gorée (33-24). La formation de Sacré-Cœur a enregistré, dimanche son 6e succès en autant de sorties dans l’élite. De leur côté, les Insulaires (9 pts) sont bloqués à la 6e place.



La Jeanne d’Arc de Dakar (3e, 12 pts) a, elle, éjecté le Dakar Université (4e, 10 pts) du podium. La Vieille Dame a dominé difficilement les Étudiants (25-23). Avec cette victoire, la bande à Moustapha Dia, qui avait connu une entame de saison compliquée, enchaîne un 3e succès.



L’US Rail (7e, 8 pts) est parti dominer Dagana (34-29) à Saint- Louis. La formation de Dagana est dernière avec 7 points.



Résultats 6e journée



Samedi 18 mars 2023

ASFA / Ol. Diourbel 42-33



Dimanche 19 mars 2023

JA / DUC 25-23

ISEG / US Gorée 33-24

Dagana / US Rail 29-34