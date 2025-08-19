Handball Sénégal : Le Directeur technique national de handball emporté par une crise d'asthme

Le monde du sport sénégalais est en deuil après le décès d'Ibnou Sarr, le directeur technique national de handball. Il est décédé ce mardi 19 août 2025, des suites d'une crise d'asthme. L'information a été confirmée à PressAfrik par le président de la Fédération de handball, Seydou Diouf.

Décrit par ses proches comme un dirigeant "actif et généreux", Ibnou Sarr a laissé une empreinte durable sur le handball sénégalais en encadrant et en propulsant la carrière de nombreux joueurs.



Le président de la Fédération n'a pas tari d'éloges à son endroit. Seydou Diouf, a tenu à rendre hommage à son collaborateur. Et de déclarer : "C'est une grosse perte pour le handball sénégalais. Ibnou Sarr était un homme exceptionnel, un travailleur acharné et un mentor pour beaucoup de jeunes. Son engagement et sa passion pour notre sport nous manqueront énormément".

