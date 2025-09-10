Hann Bel Air : le sous-préfet de Grand Dakar suspend les activités sportives des « Navétanes »

La série de suspensions visant le championnat populaire des « Navétanes » se poursuit. Cette fois-ci, c’est le Sous-préfet de l’arrondissement de Grand Dakar, Ndioro Sarr, qui a pris la décision.



Dans un arrêté rendu public ce mercredi 10 septembre 2025, suite au rapport établi le 8 septembre par le Chef du Poste de Gendarmerie territoriale de Hann Maristes, il a été décidé de suspendre les activités sportives des « Navétanes » dans la commune de Hann Bel Air.



Cette mesure est motivée par des « troubles récurrents à l’ordre public ainsi que par des actes de vandalisme sur des biens publics et privés ».