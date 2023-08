Hannibal a mis fin à sa grève de la faim

Après Cheikh Bara Ndiaye, c’est au tour de Mouhamed Samba Djim dit Hannibal de mettre fin à sa diète. Selon son avocat Me Moussa Sarr qui donne l’information , cette décision fait suite à l'intervention du khalife de Médina Gounass.



"C’est sur injonction de son grand-père, le khalife de Médina Gounass, que Mouhamed Samba Djim Hannibal a décidé d'arrêter sa grève de la faim", informe la robe noire.



Il a été arrêté le 08 février devant son domicile sans être notifié des motifs pour lesquels il était poursuivi. C’est après 48 heures de garde à vue que ses avocats ont été informés que leur client est poursuivi pour "financement d’activités séditieuses et subversives, appel à insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’Etat et apologie de la violence".