PME/PMI : Ibrahima Thiam annonce un plan de 350 milliards de FCFA

Ibrahima Thiam, secrétaire d’État chargé du Développement des PME/PMI a annoncé ce dimanche 17 mai qu’ une enveloppe globale de « 350 milliards de francs CFA et 25 programmes spécifiques » ont été déployé par l’Etat pour la relance des PMI/PME. Invité de l’émission « En Vérité », le secrétaire général adjoint de PASTEF a annoncé « une restructuration totale du secteur, marquée par la création inédite d'un Conseil national de gouvernance placé sous la direction du Premier ministre ».







Selon lui, ce financement massif de 350 milliards de FCFA va porter une feuille de route intégrale. Les 25 programmes retenus couvriront la totalité du cycle de vie de l'entreprise, depuis l'émergence de l'idée de projet jusqu'au financement industriel, en mettant l'accent sur l'intégration des structures dans les zones économiques spéciales.







Pour la première fois de son histoire économique, le Sénégal va se doter d'un cadre de gouvernance unifié. Le décret de création du Conseil national des PME/PMI a déjà été signé par le président de la République. Cette instance va regrouper l’ensemble des structures publiques et privées, les entrepreneurs et les organisations professionnelles pour piloter les politiques d'appui.



En complément de ces réformes initiées en 2025, l'État finalise l'adoption d'un décret instituant un statut officiel de la PME. Ce nouveau dispositif juridique permettra de mieux encadrer et protéger les entrepreneurs individuels en échange d'obligations claires envers l'administration.

