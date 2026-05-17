Kédougou : trois morts et 19 blessés graves dans un accident près du Niokolo-Koba

Un tragique accident de la route survenu ce samedi après-midi a fait trois morts et dix-neuf blessés graves à proximité du Parc national du Niokolo-Koba, dans le sud-est du pays.







Selon les informations fournies par la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou, le drame a impliqué un véhicule de transport en commun appartenant à la compagnie Cheikhou Chérifou. Le bus s'est d'abord renversé avant de percuter violemment un véhicule particulier qui roulait sur le même axe.







Face à la violence du choc, les secours ont dû intervenir rapidement pour extraire les victimes. Le bilan provisoire fait état de trois personnes décédées sur le coup et de dix-neuf passagers grièvement blessés. Toutes les victimes, aussi bien les corps sans vie que les blessés en état d'urgence, ont été évacuées par les soldats du feu vers le centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour y recevoir des soins urgents.

