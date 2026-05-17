Tabaski : approvisionnement record de 68% à Dahra pour l'objectif des 2 000 000 de moutons

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Docteur Mabouba Diagne, a effectué une visite ce dimanche au foirail de Dahra (département de Linguère). Accompagné des autorités administratives locales, des organisations d’éleveurs et de consommateurs, le ministre est venu s’enquérir de la situation du marché du bétail à seulement une semaine de la fête de la Tabaski.







Le Docteur Mabouba Diagne a dressé un bilan très positif de l'approvisionnement, annonçant une performance record de 68% par rapport à l'année dernière pour le marché hebdomadaire de Dahra. Ce dynamisme du bétail « made in Senegal » conforte le gouvernement dans sa stratégie d'autosuffisance. D'après le ministre, cette production locale prouve que le pays peut relever le défi de commercialiser les 900 000 moutons nécessaires pour compléter l'effectif global de 2 000 000 de têtes requis à l'échelle nationale pour la Tabaski.







Pour pérenniser ces résultats et soutenir durablement la résilience des producteurs face à la cherté de l'aliment de bétail, Mabouba Diagne a annoncé le lancement d'un vaste programme de 5 000 hectares dédié aux cultures fourragères. De plus, une dérogation spéciale a été accordée aux éleveurs de Dahra pour faciliter leur accès aux financements du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB).







En conclusion, le ministre a réitéré l'engagement ferme du gouvernement à assainir et moderniser le secteur à travers plusieurs mesures phares : la lutte intensive contre le vol de bétail, la baisse du prix des aliments de bétail ainsi que la construction programmée de nouveaux forages pastoraux.

