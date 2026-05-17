Approche de la Tabaski à Tivaouane : sécurité renforcée face au vol de bétail et approvisionnement supérieur à l'année dernière

Face à la recrudescence du vol de bétail qui inquiète fortement les éleveurs à l'approche de la Tabaski, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité ont décidé de renforcer leur collaboration. L'objectif est de sécuriser rigoureusement les axes de convoyage dans le département de Tivaouane, alors que les services de l'Élevage viennent de lancer un appel pressant à la vigilance.







Pour accompagner cette sécurisation, les autorités ont également annoncé un renforcement des dispositifs de surveillance sanitaire et de contrôle des mouvements d'animaux. Le chef du service départemental de l’Élevage, Samba Camara, s'est voulu rassurant : « Des équipes vétérinaires se déploient dans les marchés et points de rassemblement, afin de garantir la bonne santé des animaux destinés à la vente. Elles mènent des actions de sensibilisation auprès des éleveurs et commerçants sur le respect des normes vétérinaires et des bonnes pratiques sanitaires. »







Sur le front de la disponibilité des moutons, la situation s'avère particulièrement positive. Selon les services techniques, le rythme d'approvisionnement est encourageant et affiche des indicateurs supérieurs à ceux enregistrés l'année dernière à la même période. Les flux d’animaux restent très soutenus dans les différents points de vente du département et devraient s'accélérer dans les prochains jours.







Seule ombre au tableau pour les consommateurs : le service de l'Élevage alerte que des hausses de prix restent probables sur les marchés, principalement en raison du coût élevé de l’aliment de bétail. Les équipes techniques continuent d'assurer un suivi quotidien des entrées afin de prévenir toute tension sur le marché d'ici la fête.

