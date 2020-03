Hantavirus: une personne infectée décède dans un bus en Chine; autres passagers testés

Une personne de la province chinoise du Yunnan, qui a été testée positive pour le hantavirus, est décédée lundi dans un bus affrété, selon un rapport du Global Times. Le rapport ajoute également que 32 autres passagers du bus ont également été testés.



La nouvelle, qui a été rapportée mardi, est devenue virale sur les médias sociaux au milieu de la peur de la pandémie de coronavirus et des milliers de personnes tweetent à ce sujet, mais tout n'est pas vrai.



L'hantavirus est une famille de virus connue auparavant et se propage principalement par les rongeurs (rats) et peut provoquer des syndromes de maladie variés chez les humains, mais les cas de transmission de personne à personne sont rares, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ( CDC).



"Au Chili et en Argentine, de rares cas de transmission de personne à personne se sont produits parmi les contacts étroits d'une personne malade avec un type de hantavirus appelé virus des Andes", explique le CDC.





Devdiscourse News