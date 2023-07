Harry Kane, Sadio Mané, Benjamin Pavard : Thomas Tuchel fait le point sur les dossiers chauds du Bayern Munich

En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur tous les dossiers chauds du mercato bavarois. Et il a donné quelques réponses qui devraient faire parler.

La saison dernière, le Bayern Munich est passé tout proche de la catastrophe. Après avoir nommé Thomas Tuchel à la tête de l’équipe pour réaliser le triplé Ligue des Champions, Bundesliga et Coupe d’Allemagne, la formation bavaroise a failli réaliser une saison blanche. Il a fallu que le Borussia Dortmund se troue lors de l’ultime journée pour voir le Bayern terminer avec un titre de Champion d’Allemagne. Mais l’emblématique club allemand a vite compris qu’il fallait entamer une révolution et notamment en se renforçant considérablement sur le marché des transferts. Depuis le début du mercato, les rumeurs s’intensifient du côté du Bayern Munich. Présent ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a joué le jeu et a répondu à toutes les questions.



L’ancien coach de Chelsea a d’abord été interrogé sur le départ surprise de Lucas Hernandez. L’international français a rejoint le PSG alors que le Bayern Munich ne souhaitait pas spécialement s’en séparer. «J’apprécie beaucoup Lucas, après sa blessure, il a laissé un grand vide avec Manuel Neuer. Quand un joueur indique clairement qu’il veut partir et qu’il a une offre lucrative, et que nous pensons que nous avons une alternative qui comble cette lacune, nous acceptons. Nous voulons remplacer Hernández et ce n’est pas un grand secret qui cela devrait être (ndlr : Kim Min-jae), mais je ne nommerai pas le nom maintenant car cela n’aide parfois pas dans les négociations. Nous essaierons d’annoncer que dans les prochains jours, a-t-il d’abord confié.»



Deux autres joueurs de l’effectif sont annoncés sur le départ. Le premier se nomme Benjamin Pavard. Le Français serait pisté par Manchester City en cas de départ de Kyle Walker. Et Thomas Tuchel confirme bien que le joueur a des envies d’ailleurs. «On a beaucoup d’arrières droits sur le papier. Pavard joue aussi très bien en défenseur central. Mazraoui est un très bon latéral droit qui donne parfois son avis, mais ça va. C’est un très bon joueur. Pavard a exprimé son désir de partir. C’est connu. On verra», a-t-il déclaré avant d’aussi évoquer les rumeurs concernant Leon Goreztka. «Comme nous l’avons vu avec Lucas Hernández, les joueurs peuvent avoir des plans différents. Mais jusqu’à présent, je n’ai pas entendu cela de Leon. Il y a beaucoup de concurrence. Tous les milieux de terrain sont ici et veulent connaître les plans de l’entraîneur. C’est encore tôt dans le mercato.»



Si la direction bavaroise ne semble pas vouloir se séparer de Leon Goretzka, elle a par contre bien exprimé sa volonté de pousser Sadio Mané vers la sortie. Arrivé l’été dernier, le Sénégalais a connu une saison difficile marquée par son altercation avec Leroy Sané. Thomas Tuchel ne compte visiblement plus sur lui comme il l’a expliqué. «Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football.»



Le Bayern Munich rêve toujours d’Harry Kane

Enfin, l’ancien coach du PSG n’a pas pu esquiver les questions sur une possible arrivée d’Harry Kane. La star de Tottenham veut quitter son club et le Bayern Munich, en quête d’un numéro 9 de classe internationale, pousse pour se l’offrir. Les négociations se poursuivent d’ailleurs avec la direction des Spurs. «Pour Kane ? J’ai une réponse très ennuyeuse : je ne commente pas les joueurs qui ne sont pas avec nous. C’est bien connu qu’on cherche un #9. Si on trouve quelqu’un qui s’intègre, alors on ira tous Si nous ne trouvons personne, nous sommes satisfaits de notre équipe. Mais nous avons besoin de plus de patience», a fini par lâcher Thomas Tuchel avant d’aussi évoquer la piste Declan Rice.



Priorité du coach au milieu, l’international anglais a finalement filé à Arsenal contre 122 millions d’euros. «Cela aurait pu être un ajout intéressant d’avoir un joueur avec son caractère dans l’effectif. C’est un bon joueur et il est allé dans un bon club. Il a un profil que je ne pense pas qu’on a dans l’équipe. Ça aurait pu être intéressant de l’avoir». Thomas Tuchel est donc sur tous les fronts en ce début de mercato et espère bien que son équipe sera suffisamment compétitive cette année pour réaliser le triplé tant convoité par la direction.