Harry Maguire et MU se font laminer en Angleterre, le Barça veut récupérer 100 millions d’euros

Manchester United et Harry Maguire sont les cibles de la presse anglaise, Chelsea veut signer Pochettino et la Juventus régale l’Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



« Séville en voulait plus »



En Angleterre, la terrible défaite (3-0) de Manchester United face au Séville FC fait couler beaucoup d’encre. Cela fait par exemple la Une du Daily Telegraph qui titre « Ten Hag rage contre ce désastre en Espagne ».



Le coach néerlandais était très déçu de la prestation de ses joueurs et il a expliqué que si les Red Devils avaient perdu, c’est parce que « Séville en voulait plus », tout simplement.



L’autre homme qui est mis en avant après cette défaite de Manchester c’est Harry Maguire, auteur d’une boulette sur l’ouverture du score du club andalou. Il fait la Une du Daily Star, du Daily Mail, mais également du Daily Express.



Pour ce dernier tabloïd, c’est le duo De Gea – Maguire qu’il faut pointer du doigt.



100 millions d’euros de ventes pour le Barça !



Le FC Barcelone veut faire revenir Léo Messi cet été, mais pour ce faire, il faudra vendre… Selon Mundo Deportivo, le Barça a l’objectif de vendre pour 100 M€ ! De nombreux joueurs catalans sont concernés par une possible vente, au moins 17 selon le quotidien.



On retrouve plusieurs têtes connues comme Samuel Umtiti, prêté à Lecce ou encore Clément Lenglet vers Tottenham. Mais comme le précise Mundo Deportivo, des joueurs comme Ansu Fati, Eric Garcia ou encore Raphinha sont également concernés par ce grand ménage prévu au prochain mercato.



« La Juve résiste et s’amuse »



En Italie, c’est la Juventus qui s’est qualifiée face au Sporting et qui fait les gros titres des journaux. La Vieille Dame revient avec un match nul (1-1) du Portugal grâce au but d’Adrien Rabiot et elle obtient donc son billet pour les demi-finales d’Europa League. Mais pour La Gazzetta dello Sport, c’est « à moitié une victoire ».



De son côté Tuttosport se lâche un peu plus et titre « La Juve résiste et s’amuse » et se tourne maintenant vers la demi-finale contre Séville. D’ailleurs, comme le note le journal transalpin, la Juve a récupéré les 15 points qui lui avaient été retirés par la justice en championnat. Même si cette décision n’est que provisoire.



Enfin, les Bianconeri font également les gros titres du Corriere dello Sport! « La Juve toujours en vie », se réjouit le média italien.