Hausse de l'électricité: « NOO Lank » va rencontrer l'Unacois, l'Eglise, les confréries et les diplomates étrangers

Après leur tête-à-tête avec la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), ce mercredi, le collectif « NOO Lank » entend poursuivre les concertations avec toutes les organisations syndicales, les chefs religieux et la diplomatie africaine et internationale basée à Dakar.



« Nous venons de rencontrer la CNTS dans la logique des démarches qu’on avait enclenchées pour informer et recueillir des conseils de tout le monde, sur la décision relative à l’augmentation du prix de l’électricité. Une décision contre laquelle nous nous sommes mobilisés. Parce que le jugeant inopportune et injustifié », a déclaré Mamadou Mignane Diouf, membre du Collectif « NOO Lank ».



M. Diouf, face à la presse, a aussi précisé que la CNTS partage avec eux « la position de mesure injustifiée qui n’est pas du tout à l’heure ». Selon lui, la CNTS va faire une consultation à la base pour voir comment la base recommande une position à prendre dans la bataille qui attend.



« Nous comptons rencontrer tout le monde, l’Unacois, l’Eglise et les autres confréries religieuses. Nous comptons rencontrer également toute la diplomatie africaine et internationale basée à Dakar », a conclu Mamadou Mignane Diouf.