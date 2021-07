Hausse des cas de covid-19 : Dr Ousmane Dia évoque une possible évacuation des cas graves dans les régions

Le directeur des établissements publics de santé, Dr Ousmane Dia a évoqué dans une interview avec L’Observateur une possibilité d’évacuer certains cas graves de covid-19 dans les régions dans les meilleures conditions de transport avec les meilleurs professionnels.



« Le Dantec va ouvrir ce soir (jeudi soir) et dans la prise en charge, nous avons particularisé ce CTE qui ne va pas prendre en charge des cas sévères et des cas graves pour une capacité d’une vingtaine de lits. La réouverture de Diamniadio devrait suivre et il aura une capacité de 6 lits pour ces cas graves et près de 40 lits pour les cas sévères », a dit Dr Dia.



Selon lui, si le dispositif requiert encore une augmentation de la capacité, le hangar des pèlerins pourra prendre la relève avec plus de 100 lits. En plus, il y aura encore des centres de santé pour prendre en charge les Dakarois. A défaut, poursuit Dr Dia, nous irons vers les régions qui sont proches pour les patients qui souffrent de cas graves.



A la question de savoir s’il est possible que les cas graves de Dakar soient confrontés à une évacuation dans les régions, le directeur des établissements publics de santé de répondre : « Oui, mais nous restons optimistes quant au dispositif à Dakar. Si toutefois cette possibilité s’offre, nous n’hésiterons pas pour sauver les Sénégalais. Le nécessaire sera dans les meilleures conditions de transport, avec les meilleurs professionnels ».