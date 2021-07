Hausse des cas de covid-19 : Seydou Guèye dégage toute responsabilité du gouvernement

Le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la république, Seydou Gueye s’est exprimé sur la hausse des cas de contamination de la maladie à coronavirus. Alors que l’opposition indexe le président Macky Sall, qui a organisé une tournée économique mobilisant des centaines de personnes, M. Guèye dégage toute responsabilité du pouvoir.



« Il n’y a pas de paradoxe puisqu’au moment où les Sénégalais étaient réunis autour du président ou autour d’autres activités, on avait des chiffres qui étaient lourdement à la baisse. Il ne peut pas y avoir de culpabilité ou d’accusation fondée ou même de présomption puisque pour documenter ça, il faut peut-être s’appuyer sur l’évolution des statistiques de contamination dans les régions visitées », a dit Seydou Guèye.



« Je ne pense pas qu’il ait une flambée dans les zones visitées (lors de la tournée économique du président Macky Sall). Qu’il y ait une tendance générale au relâchement ici comme ailleurs, ça, on peut le concevoir, puisque ça fait un moment que nous sommes sous astreinte du respect de ces gestes barrières. C’est incompréhensible, mais aujourd’hui, face au rebond, il faut engager à nouveau les mécanismes de responsabilisation individuelle et collective », a encore ajouté M. Guèye.



L’opposition sénégalaise a indexé le président Macky Sall d’être à l’origine de la recrudescence des cas de contamination de la covid-19. Ce, après deux tournées économiques dans le centre et nord du Sénégal.