Hausse des cas de covid-19 : Yen a marre s’en prend à Macky et invite les populations à prendre conscience de la gravité de la situation

Dans une déclaration tenue ce samedi après-midi sous forme de visio-conférence, le mouvement Y en a marre s’en est pris au président Macky Sall concernant la hausse des cas de nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus. Il a invité le peuple sénégalais à prendre conscience de la gravité de la situation.



« Macky Sall nous a trahi et pourtant c’est lui qui nous faisait croire que nous avons en face un ennemi commun à combattre. On lui avait donné tous les moyens pour combattre la pandémie et il a pris l’argent, les fonds force Covid-19, qu’il a donnés à son beau-frère qui en a fait ce que tout le monde connaît. Et aujourd’hui, après ces tournées de « tagato» (d’au revoir), effectuées par le président Macky Sall, la pandémie continue de se propager dans tout le pays, avec son lot de décès au quotidien », a regretté Kilifeu, le porte-parole du jour.



Par ailleurs, le mouvement Y en a marre a invité les populations à prendre conscience de la gravité de la situation en se protégeant et de protéger leurs semblables. « Il nous appartient maintenant de prendre notre responsabilité. Soyons notre propre gouvernement, soyons notre propre général, parce que celui qui était censé nous protéger, le vrai général a trahi les troupes et son peuple. Et si nous devons le traduire en justice, nous allons le poursuivre pour haute trahison. De ce fait, j'invite les populations à prendre leur destin en main. Que chacun se protège et protège son prochain car la situation est inquiétante », a conclu le Y en a marre.



Le Sénégal a battu ce samedi un nouveau record des infections au nouveau coronavirus en enregistrant 1366 cas positifs, selon les chiffres publiés dans le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le pays a franchi la barre des 50 000 cas positifs (50 374 exactement). Au total, 43 127 personnes ont recouvré la santé depuis le début de la maladie, qui a tué 1 214 autres, de sorte que 6032 malades sont encore sous traitement.



Vendredi, 5 779 personnes se sont fait vacciner pour un total de 605 384 ayant reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination en février.