Hausse du prix de l’électricité: Abdoul Mbaye justifie cela par « l'incompétence » des gouvernants

Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre de Macky Sall ne digère pas l’augmentation annoncée du prix de l’électricté qui entrera en vigueur le 1er décembre 2019. A l’en croire, cette hausse n’est pas conséquence d’un (accroissement) des prix du pétrole, mais d’une incompétence et d’une incohérence de nos gouvernants



« Augmenter les prix de l’électricité est une lourde décision contre leur prétendue émergence. Ce n’est pas conséquence d’une hausse des prix du pétrole mais d’une incompétence et d’une incohérence. C’est un hold-up contre le pouvoir d’achat des populations », a écrit M. Mbaye sur sa page facebook.



Et d’ajouter : « Nous avions prévenu que le nécessaire ajustement structurel entraînerait notamment la hausse des prix de l’électricité. Le peuple paye donc pour leur incompétence gouvernementale et leur gaspillage de nos ressources publiques. La hausse de tous les prix est pour bientôt ».



Le directeur général de la Société nationale d’électricité (Senelec) du Sénégal, Pape Demba Bitèye, a confirmé mardi l’entrée en vigueur, à compter du 1er décembre prochain, de la hausse du prix de l’électricité, évoquant un manque à gagner de 12,191 milliards de FCFA enregistré par ses services depuis le début du dernier trimestre 2019.