Hausse du prix du sucre : le ministre des Finances ordonne la suppression de la taxe conjoncturelle

Face à la hausse du prix du sucre, le ministre sénégalais des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, ordonné ce lundi la suspension, du 30 Août au15 Octobre 2021, l’application de la taxe conjoncturelle (TCI) sur le sucre raffiné importé.



« Pour atténuer l'effet de la hausse combinée du coût du fret maritime et des prix sur les marchés internationaux, suite à la demande du Ministre du Commerce et des PME, je vous instruis de suspendre, du 30 Août au15 Octobre 2021, l’application de la taxe conjoncturelle (TCI) sur le sucre raffiné importé », a ordonné le ministre dans une notre transmise à PressAfrik.



Les prix des produits de première nécessité dont le sucre sont en hausse au Sénégal depuis quelques jours. Une situation qui n’est pas du goût des consommateurs. Après les complaintes des populations et même des commerçants qui disent être à bout de souffle.



Un conseil national de la consommation est convoqué par le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, mardi prochain au CICES. Selon le communiqué du secrétaire général du ministère du Commerce, Samba Ndao, « l’ordre du jour portera sur la situation des prix des produits de grande consommation ».