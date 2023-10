Hausse facture à Tamba: une entreprise qui œuvre dans le social dépose une plainte contre la Senelec (documents)

Les plaintes contre la hausse des factures d’électricité se poursuivent sur le territoire. A Tambacounda, une région située à l’Est du Sénégal, O'Peace EcoPaix, une entreprise qui œuvre dans le social, à travers une usine d'eau filtrée et de glace, a déposé une plainte contre la Senelec.



« Nous dénonçons les abus de la Senelec car notre usine d'eau et de glace est menacée de fermeture ce jeudi à cause de leur facture exorbitante totalement déraisonnable. Nous avons formulé une plainte officielle que nous vous envoyons en pièce jointe, ainsi que les factures en question et un tableau des factures de 2021 à 2023, pour mieux comprendre l'absurdité des présentes factures », lit-on dans une note transmise à PressAfrik.



A l’initiative de la journaliste Oumy Ndour, une pétition a été lancée contre la hausse des factures d’électricité. La pétition sera déposée jeudi 12 octobre au siège de la Senelec.