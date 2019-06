Hausse prix du carburant: l'Union des routiers du Sénégal dit niet et promet de paralyser le secteur

Alors que le gouvernement a, dans un communiqué, annoncé la hausse du prix du carburant à partir de ce samedi, l'Union des routiers du Sénégal, en plus de dénoncer cette mesure, promet de paralyser le secteur.



"Nous ne serons jamais d'accord avec une pareille augmentation. Nous allons tenir une réunion pour prendre une position très simple. Nous ferons un arrêt de travail, parce que nous sommes laissés en rade dans cette décision, a dit le secrétaire général Gora Khouma.



Il ajoute que le gouvernement a augmenté le prix du ciment et les Sénégalaise n'ont rien dit. Aujourd'hui, il décident d'augmenter le carburant. Et selon M. Khouma, si les transporteurs ne disent rien, les gouvernant vont procéder à d'autres augmentations.



Le prix du carburant devra connaitre une hausse à partir de ce samedi 29 juin à 18 heures. Le super passe de 695 F à 775 F et le Gasoil de 595 à 655 F CFA, selon le communiqué du gouvernement sénégalais.