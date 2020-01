Hausse prix électricité: D'ici trois mois plusieurs boulangeries vont fermer, selon la Fnbs

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) va organiser une conférence de presse ce mardi dans l’après-midi. La rencontre qui se tiendra au siège de l’organisation à Nord Foire, Dakar, aura comme menu la hausse des tarifs de l’électricité et les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur ce secteur.



La Fnbs a fait cette annonce lundi au cours de sa rencontre avec le collectif Noo Lank au siège du Front national de résistance (Fnr). Son président Amadou Gaye qui prédit la fermeture de plusieurs boulangeries, si la hausse prospère et n'écarte pas une grève dans les prochains jours.



« Augmenter le prix de l’électricité va être une conséquence désastreuse pour notre secteur. Nous savons qu’avec cette hausse du prix de l’électricité, d’ici trois mois plusieurs boulangeries vont déposer le bilan », a-t-il déclaré sur la Rfm. Non sans préciser que lui et ses camardes vont « faire tout pour que cette hausse ne prospère pas ».



Au cours de leur réunion d'aujourd'hui, d'autres sujets seront discutés à savoir : l'augmentation des salaires dans le privé et les revendications des boulangers toujours pas satisfaites.