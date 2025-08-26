Hépatite B : "90 % des cas n’expriment pas de signes...La prévalence des porteurs en baisse de 6,3% en 2025" (Pr Aminata Sall Diallo)

Face à la psychose concernant l'hépatite B, le Professeur Aminata Sall Diallo a apporté des éclaircissements. Elle a informé, comme pour rassurer les Sénégalais, que la prévalence est en nette diminution dans le pays.



"Le Sénégal a mis en place, dès 1998, le programme national de lutte contre l’hépatite, une première en Afrique. À cette époque, la prévalence des porteurs chroniques de l’hépatite B était estimée à 17 % de la population nationale, contre 6,3 % en 2025", a-t-elle déclaré.



La coordonnatrice dudit programme a souligné que le Sénégal a donc réalisé d’énormes progrès dans la lutte contre cette maladie, provoquée par des « bactéries, des virus, des parasites ou encore certains médicaments ». Cependant, elle a reconnu que 6,3 % de prévalence reste un problème de santé publique.



Il existe plusieurs types d’hépatites, mais le Professeur Diallo et son équipe se concentrent particulièrement sur l’hépatite B, « à cause de son potentiel évolutif vers la cirrhose et le cancer du foie ».



90 % des cas n’expriment pas de signes

Sur le plan clinique, la spécialiste de la physiologie a indiqué que cette hépatite présente de nombreuses formes asymptomatiques : "90 % des cas n’expriment pas de signes". Ainsi, la « maladie évolue sournoisement » et, la plupart du temps, elle n’est détectée que plusieurs années après son apparition.



Pour les 10 % de cas symptomatiques, les signes sont « très généraux », a-t-elle expliqué. Il peut s’agir d’ictère (coloration jaune de la peau et des yeux), d’asthénie (fatigue intense), d’anorexie (perte d’appétit) ou de troubles intestinaux.



Concernant le taux de mortalité lié à l’hépatite B au Sénégal, Professeur Aminata Sall Diallo a informé qu’il n’existe pas d’outils actuellement pour suivre la traçabilité des personnes décédées de cette maladie. « Nous ne disposons que des données hospitalières, alors que beaucoup de personnes atteintes d’hépatite ou de cancer du foie meurent à domicile », a-t-elle regretté.