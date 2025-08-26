Réseau social
Hépatite B : "90 % des cas n’expriment pas de signes...La prévalence des porteurs en baisse de 6,3% en 2025" (Pr Aminata Sall Diallo)

L'hépatite B suscite une grande inquiétude au sein de la population sénégalaise suite aux alertes lancées via les réseaux sociaux sur le nombre important de porteurs inactifs du virus. Pourtant, la situation épidémiologique de cette maladie au Sénégal a connu une diminution importante de sa prévalence, si l'on en croit au Professeur Aminata Sall Diallo. Dans un entretien accordé à PressAfrik, la coordinatrice du Programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal a affirmé que cette tendance baissière est de "6,3% en 2025 contre 17% en 1998".



Face à la psychose concernant l'hépatite B, le Professeur Aminata Sall Diallo a apporté des éclaircissements. Elle a informé, comme pour rassurer les Sénégalais, que la prévalence est en nette diminution dans le pays.  

"Le Sénégal a mis en place, dès 1998, le programme national de lutte contre l’hépatite, une première en Afrique. À cette époque, la prévalence des porteurs chroniques de l’hépatite B était estimée à 17 % de la population nationale, contre 6,3 % en 2025", a-t-elle déclaré.

La coordonnatrice dudit programme a souligné que le Sénégal a donc réalisé d’énormes progrès dans la lutte contre cette maladie, provoquée par des « bactéries, des virus, des parasites ou encore certains médicaments ». Cependant, elle a reconnu  que 6,3 % de prévalence reste un problème de santé publique.

Il existe plusieurs types d’hépatites, mais le Professeur Diallo et son équipe se concentrent particulièrement sur l’hépatite B, « à cause de son potentiel évolutif vers la cirrhose et le cancer du foie ».

90 % des cas n’expriment pas de signes
Sur le plan clinique, la spécialiste de la physiologie a indiqué que cette hépatite présente de nombreuses formes asymptomatiques : "90 % des cas n’expriment pas de signes". Ainsi, la « maladie évolue sournoisement » et, la plupart du temps, elle n’est détectée que plusieurs années après son apparition.

Pour les 10 % de cas symptomatiques, les signes sont « très généraux », a-t-elle expliqué. Il peut s’agir d’ictère (coloration jaune de la peau et des yeux), d’asthénie (fatigue intense), d’anorexie (perte d’appétit) ou de troubles intestinaux.

Concernant le taux de mortalité lié à l’hépatite B au Sénégal, Professeur Aminata Sall Diallo a informé qu’il n’existe pas d’outils actuellement pour suivre la traçabilité des personnes décédées de cette maladie. « Nous ne disposons que des données hospitalières, alors que beaucoup de personnes atteintes d’hépatite ou de cancer du foie meurent à domicile », a-t-elle regretté. 
Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 26 Août 2025 - 15:25


