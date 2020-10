Heurts à l’Université Alioune Diop de Bambey : deux policiers blessés

Deux (2) policiers ont été blessés au cours d'affrontements avec les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey. Les heurts ont eu lieu mardi vers les coups de 18 heures.



Selon nos confrères de Seneweb, les étudiants ont improvisé leur manifestation pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie et d'étude. Ils ont paralysé le système éducatif et administratif avant de bloquer la Route nationale (RN3) où ils ont brûlé des pneus.



Alertée, la police est intervenue pour disperser les étudiants en lançant des grenades lacrymogènes. Mais ces derniers ont riposté en jetant des pierres et des projectiles aux limiers blessant deux d’entre eux.