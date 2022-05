Heurts entre Palestiniens et armée israélienne à Jénine, un blessé

Un Palestinien a été blessé vendredi lors de nouveaux heurts entre l'armée israélienne et des habitants de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où a été tuée mercredi une journaliste palestinienne, rapporte l'agence officielle palestinienne Wafa. Le jeune Palestinien, frère d'un ex-leader d'un groupe armé de Jénine, a été blessé par balle dans le camp de réfugiés de la ville et conduit à l'hôpital, indique Wafa, citant des sources locales. De violents heurts ont éclaté, avec des échanges de tirs entre soldats israéliens et Palestiniens, constate un journaliste de l'AFP. Sollicitée, l'armée n'a pas commenté dans l'immédiat.