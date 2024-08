Hivernage 2024 : des orages et d'intenses pluies sur tout le pays entre mercredi et vendredi (ANACIM)

L' Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) en donne l'alerte. Des orages et fortes pluies sont attendus sur l'ensemble du territoire national entre mercredi et vendredi. ”Ces phénomènes pluvio-orageux d’intensités variables", avertit toujours l'ANACIM, "se manifesteront également sur toute l’étendue du territoire national, les 17 au 19 août prochains” . Par conséquent, il faudra s'attendre à des épisodes pluvieux intenses qui intéresseront particulièrement les régions sud et centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine).