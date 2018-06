Homicide involontaire à Tamba: un ancien directeur diocésain déféré pour avoir écrasé un nourrisson

Le corps sans vie de l'enfant sera acheminé par les pompiers à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda, livre 'L'Observateur".

L’horreur s’est produit à Tambacounda. Un ancien directeur diocésain a écrasé une fillette d’un an et 2 mois. Il était à bord d’un véhicule 4X4 double cabine immatriculé TC-2372-B.C’est un de ses enfants qui est sorti de la maison et a constaté l’horreur avant d’appeler son papa au téléphone pour qu’il rapplique dare-dare mais l'inévitable s'était déjà produit.Les hommes du commissaire divisionnaire Yaya Tamba, qui étaient sur les lieux pour constater les faits, ont arrêté Bernard Seck puis l'ont déféré au Parquet local pour homicide involontaire.