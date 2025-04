Hommage de Seydi Gassama à Badio Camara : « il a rendu des décisions courageuses qui ont sauvé la démocratie sénégalaise »

Le directeur exécutif d’Amnesty international Sénégal a rendu hommage au président du Conseil constitutionnel décédé ce jeudi, à Dakar. Selon Seydi Gassama, Mamadou Badio Camara a « rendu des décisions courageuses qui ont sauvé la démocratie sénégalaise mise en péril par l’ex président Macky Sall et son régime ».



« Nos hommages à Mamadou Badio Camara, Président du Conseil Constitutionnel, décédé ce jour à Dakar. Le Conseil Constitutionnel, sous sa présidence, a rendu des décisions courageuses qui ont sauvé la démocratie sénégalaise mise en péril par le président Macky SALL et son régime », a-t-il écrit sur Facebook.



« Qu'Allah lui accorde le Paradis. Nos condoléances à sa famille et aux magistrats sénégalais », a-t-il ajouté.