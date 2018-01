Honte à qui peut chanter pendant que le sang du peuple coule* !!!

Honte à vous tous qui avez chanté pendant que 13 fils du Sénégal baignaient dans leur sang dans les morgues de Ziguinchor !



Honte à vous tous qui avez dansé pendant que 13 familles et des centaines de proches ne savaient plus où donner de la tête face à l'horreur indicible, engendré par la verte forêt casamançaise un samedi après-midi !



Honte à vous tous qui avez parlé lutte, musique, foot ou toute autre chose pendant que le peuple du sud était abasourdi, désorienté, terrifié !



Honte à vous tous qui étiez dans une atmosphère "décontractée" alors que des rescapés de l'enfer de la forêt Bourafay Baynouk luttaient pour survivre à l'hôpital régional de Ziguinchor et que le processus de paix était plus que jamais menacé.









Honte à vous tous qui êtes allés au Cices répondre à l'appel d'un ministre de la République, qui n'a apparemment aucun respect pour la vie des Sénégalais et pour les familles des victimes dont les coeurs sont en lambeaux. Honte à toutes les télés sénégalaises qui ont normalement déroulé leurs programmes comme si de rien n'était. Comme si 13 personnes tuées, c'est 13 moutons ou boeufs égorgés. Commis si 13 familles et des milliers de proches qui pleurent leurs fils est tout ce qu'il y a de plus normal au Sénégal.



Ce n’est pas la rédaction de PressAfrik qui parle, mais le coeur de tous ces sénégalais qui se sont sentis mal, très mal après les événements de ce 06 janvier à Ziguinchor et la banalisation absurde et cynique qui s'en est suivie, venant de nos autorités étatiques, leaders d'opinions, et nous autres populations que plus rien ne semble émouvoir ou choquer. *Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle (Lamartine)