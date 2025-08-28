Hôpital Idrissa Pouye : démenti formel sur les accusations de demande d’argent dans l’affaire Mamadou Camara

L’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (Hogip) a publié un communiqué pour répondre aux accusations selon lesquelles il aurait réclamé de l’argent aux proches de Mamadou Camara, le motocycliste mortellement heurté par un minibus de la ligne 61.Selon la Cellule de communication de l’établissement, « des personnes mal intentionnées ou mal informées ont ensuite propagé sur les réseaux sociaux de fausses nouvelles, alléguant que l’hôpital aurait demandé de l’argent aux parents du défunt. Il est important de clarifier l’opinion publique sénégalaise sur les différentes sorties constatées dans les réseaux sociaux ».L’Hogip affirme que « à aucun moment de la procédure de l’argent n’a été demandé à sa famille ou ses proches ». L’établissement rappelle qu’il dispose sur place d’un bureau du Fonds de Garantie Automobile, chargé de la prise en charge et des formalités liées aux accidentés.L’hôpital rapporte également qu’au matin du samedi 23 août 2025, des jeunes d’origine inconnue ont lancé des pierres sur la morgue et agressé une personne attendant la dépouille, « tentant d’interrompre l’autopsie qui était en train d’être réalisée par les spécialistes sur la base d’une réquisition de la gendarmerie ». La police de Grand-Yoff a été alertée et est intervenue pour sécuriser les lieux et constater les dégâts au premier étage.« Les auteurs de ces diffusions de fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux et agressions sur nos usagers et infrastructures sont invités à plus de retenue et de sens des responsabilités. À défaut, l’hôpital général Idrissa Pouye se réserve le droit de porter plainte et de saisir les autorités compétentes », conclut le communiqué.