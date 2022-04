Hôpital Le Dantec: la Commission médicale alerte sur les conditions de prise en charge des malades

La Commission Médicale d'établissement (CME) de l'hôpital A. Le Dantec a fait face à la presse pour alerte sur les conditions de prise en charge des malades. Elle soutient que les autorités sanitaires n'anticipent pas pour redorer le blason de l'hôpital.



« On file tout droit vers l'arrêt des activités de soins. La dégradation continue des conditions de prise en charge des malades, mettant parfois en danger leur vie. C’est pourquoi cette commission a décidé de s'adresser à la presse pour informer l'opinion publique sur les raisons de la nécessité d'interrompre très prochainement les activités de soins de l'hôpital », a alerté le porte-parole de la Commission médicale d'établissement.



La commission estime également que l'hôpital A. Le Dantec doit être reconstruit dans les meilleurs délais et on doit mettre fin aux interruptions d'intrants et de consommables en attendant sa reconstruction, livre « L’As ».