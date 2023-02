Hôpital Le Dantec : la vente des 3ha est finalement suspendue

La vente annoncée de 3 hectares du foncier de l’hôpital Aristide le Dantec, fermé il y a juste 6 mois, pour financer sa reconstruction, n’a pas abouti, annonce « Le Quotidien ».



En effet, c’est toujours le statu quo sur la cession même si, la liste des soumissionnaires a été envoyée à la Présidence depuis plus de trois mois. À en croire les informations fournies par le journal, le dossier a été laissé dans les tiroirs.



Ce projet de réhabilitation de l’hôpital Le Dantec devrait durer 20 mois avec un coût de 60 milliards FCfa. Ce budget prend essentiellement en compte les coûts de la reconstruction, l’acquisition des équipements, le suivi et l’évaluation des travaux. A terme, Le Dantec, qui sera de niveau 4, devrait avoir une capacité de 600 lits et 24 salles d’opération.



Pour rappel, lors de la publication de l’avis de vente, le personnel de l’hôpital Aristide le Dantec et d’autres organisations étaient montés au créneau pour fustiger cette mesure «d’aliénation» du patrimoine du Centre hospitalier universitaire. Ils avaient même annoncé une plainte contre l’Etat du Séné­gal.