Hôpital Roi Baudouin: une partie du personnel mise en quarantaine après l’annonce du deuxième cas confirmé de Covid-19

Des agents de l’hôpital Roi Baudouin, la structure qui a accueilli en premier le deuxième cas confirmé du coronavirus, un Français d’origine sénégalaise de 80 ans, ont été mis en quarantaine. L’annonce a été faite la Directrice de ladite structure, Ramata Danfakha, qui révèle que des prélèvements ont été effectués sur eux.



D'entrée, Mme Danfakha appelle les Sénégalais à garder leur calme : « la première chose, c’est de dire aux populations de ne pas paniquer. Parce que tout simplement, depuis qu’on a appris qu’il y avait un cas positif de coronavirus, il y a des protocoles qui ont été mis en place, et bien avant d’ailleurs. Et, nous, nous avons suivi ce protocole-là ».



La directrice de Roi Baudoin de poursuivre en précisant que : « Quand le malade arrive avec des symptômes et qu’on lui pose un certain nombre de questions, par exemple pour ce cas-ci, on a jugé opportun de le mettre en quarantaine avant de l’envoyer au niveau de l’hôpital Fann comme prévu».



A l’en croire, au niveau de l’hôpital, le personnel porte des masques et des gangs. Donc, « normalement, il devrait pas y avoir contact direct avec le malade », a-t-elle souligné sur la Rfm.



Toutefois, par mesure de précaution, a avancé Mme Danfakha, « des prélèvements ont été effectués sur toutes les personnes qui ont été en contact plus ou moins direct avec le patient ». Mieux, elles ont été toutes mises en quarantaine en attendant les résultats.



Depuis l'annonce du deuxième cas de Covid-19, qui a reçu les premiers soins au Roi Baudouin, c'est la psychose du côté des patients. Ces derniers sont en train de fuir la structure.