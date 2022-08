Hôpital psychiatrique de Thiaroye: 40 à 50 % des consultations des jeunes sont liées à la drogue ou à l’alcool (psychiatre)

#Cilonek

Je fais des crises d’anxiété au quotidien. Un rien peut la déclencher: le métro, une foule, un inconnu, un mot et hop une crise d’hyperventilation. Mon sommeil est plus qu’anormal. Je suis tellement mais tellement fatiguée. Chaque mois je vérifie si le suicide est..

— Sokhnaa🦋 (@Maimounatouuu) October 9, 2020



bien haram. Il m’arrive de feel so bad for no reason. J’ai pris des anxiolytiques. Il y a deux ans j’ai eu une sérieuse aversion pour le surdosage de paracetamol. Mon sommeil est plus qu’anormal. But guess what ? Sis is ok ! She’ll go over this. She’s STRONG ENOUGH❤️

— Sokhnaa🦋 (@Maimounatouuu) October 9, 2020



#Cilonek 💚

Vos mots ont un impact donc voici une liste de chose je vous pourrez dire à un proche dépressif pour monter votre soutient:

1. « Si tu as besoin de parler, je suis là pour t’écouter à toute heure et en toute confidentialité. » 👇🏽👇🏽

— CARBONE 14 🇸🇳🐺 (@_Thierno_MF) October 10, 2020



L’hôpital reçoit au minimum 200 malades par jour pour une capacité de lits de 80 à 90 malades, soutient cet ancien du service qui est à son 23e année de pratique psychiatrique. Il s’empresse de préciser que ce ne sont pas tous les malades qui sont tous hospitalisés. Parce que l'hôpital également a conscience de sa capacité d'accueil.Face à la cherté du traitement et aux ruptures des médicaments, Dr Léopold Gaston Boissy, médecin psychiatre au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye a plaidé pour la subvention de la santé mentale. « Les administrateurs vous diront qu’il y a un déficit de lits, de moyens alloués alors que la santé mentale, c’est des pathologies chroniques. Il faut que les autorités puissent l’intégrer dans la santé primaire comme ça se fait dans les pays européens. Là-bas, ce sont des médicaments essentiels. La santé mentale à partir du moment où certaines molécules dans la prise en charge sont subventionnées et au maximum les gens continueront à prendre en charge parce que nous souffrons d’une chose: c’est rupture de la prise en charge pour certains pathologies, certaines malades qui sont diminues qui peuvent être continué à se prendre en charge. Un an, deux ans, il s’arrête. Et après, c'est des rechutes fréquentes alors que ce sont des maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète. Pour vous dire que le traitement reste cher, inaccessible. Il y a des ruptures dans l’approvisionnement des médicaments en permanence », regrette le spécialiste. En mars 2019, la division santé mentale du ministère de Santé et de l’Action sociale regrettait dans son rapport « l’insuffisance des ressources humaines, des personnes qualifiées dans la prise en charge psychiatrique, et du budget alloué à la santé mentale et à l’indisponibilité des psychotropes ».Malheureusement, c’est une triste réalité. « La psychiatrie reste le parent pauvre de la médecine au Sénégal, en Afrique et dans les pays en voie de développement. Alors que c’est des pathologies émergentes qui vont toucher de plus en plus de personnes du fait des crises économiques, sociales, des crises structurelles au niveau des familles du fait de plein de facteurs, alertait l’Oms ». A Thiaroye, Dr Boissy reconnaît ce déficit de personnel de santé mentale depuis des années. Mais il souligne que ça s’améliore contrairement à sa génération où il ne comptait même pas 10 au Sénégal. « Aujourd’hui, le nombre augmente », se réjouit-il. « Chaque année, nous recrutons deux. Mais le déficit est énorme. Le besoin en qualité est très, très en deçà de la santé mentale », déplore-t-il.En l’en croire, il y a « désert médical sur le plan psychiatrie, surtout dans le Nord du pays ». « Aujourd’hui Il y a un seul psychiatre dans la région de Saint Louis. Si vous allez jusqu’à Ourrossogui dans le fleuve, il n y a pas de psychiatre. Pour preuve, statistiquement, les 25 % de mes patients proviennent d’Ourrossogui, du fleuve Matam. Diourbel on vient d’installer un dernièrement. Il y a des zones au Sénégal où il y a un désert médical sur le plan psychiatrique. Et ces gens font des kilomètres pour venir. Payer aussi cher le transport et la consultation, ce n’est pas normal ».Beaucoup de malades font face à une stigmatisation. Mais, pour le psychiatre, il faut savoir que nul n'est à l’abri de la maladie mentale. « Quand une pathologie s’annonce dans une maison, les gens doivent pouvoir amener les enfants à la psychiatre. Parce que nul n’est à l’abri de la maladie mentale. La maladie peut survenir dans toute les circonstances de la vie. Un décès subit, un accident de la circulation avec quelqu’un qui meurt et puis qu'on décompense, la perte d’un être cher, un divorce. Tout ça, c'est des pathologies mentales qui sont divers et variés. Il faut que les gens puissent travailler pour que les soins soient accessibles. Motiver ce corps médical. Parce que ces gens-là sont recherchés, ils partent en France. Et aussi la sensibilisation », plaide-t-il.N'empêche, une discussion sur la santé mentale reste toujours taboue dans l'espace public. Peu de malades réussissent leur intégration sociale, après un traitement chez le psychiatre. La plupart d'entre eux sont victimes de stigmatisation. Et c'est ce qu'a compris Anna Gueye (30) ans qui a lancé en octobre 2020, le hashtag #cilonek, en wolof « comment vas-tu ? » Pour aider les victimes à rompre le silence.B. L fait partie des personnes qui ont interagit à ce hashtag. Réticent au début des échanges, ce jeune avoue son gêne d'aborder le sujet. Il lance ceci : « ce n'est pas facile pour moi de parler de tout ça. Laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Disons que la lutte continue et j'essaie toujours aussi de m'en sortir. »Et pour mettre fin à cette discussion B. L s'est excusé de ne pas pouvoir continuer. Parce que pour lui, il est toujours difficile d'aborder cette étape de sa vie. « J’ai fait quelques tweets pour donner des conseils sur le mental health...mais en ce qui me concerne j'aimerais beaucoup en parler mais je n'y arrive pas ».Sokhna, quant à elle accepte de parler de ces crises d’anxiété qui font partie de son lot de stress au quotidien. « Je fais des crises d’anxiété au quotidien. "Un rien peut la déclencher: le métro, une foule, un inconnu, un mot et hop une crise d’hyperventilation. Mon sommeil est plus qu’anormal. Je suis tellement fatiguée. Chaque mois je vérifie si le suicide est...», a-t-elle fait savoir dans un post twitter.Sokhna confie que quand elle se sent mal sans raison, elle prend des anxiolytiques, bien que cela est interdit. Pire, elle souffre même de de surdosage de paracétamol. « Bien haram. Il m’arrive de feel so bad for no reason. J’ai pris des anxiolytiques. Il y a deux ans j’ai eu une sérieuse aversion pour le surdosage de paracetamol. Mon sommeil est plus qu’anormal. But guess what ? Sis is ok ! She’ll go over this. She’s STRONG ENOUGH.»Et quand Thierno qui s'identifie sous le pseudo Carbone 14, donne des astuces pour monter son soutien à un proche dépressif. « Si tu as besoin de parler, je suis là pour t’écouter à toute heure et en toute confidentialité », fait-il savoir.