Hôpital régional de Thiès : une couturière tente de voler un nouveau-né

Une femme du nom de MB. Sène a tenté d'enlever l'un des jumeaux de la dame BD à la maternité de l'hôpital régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès (70 kilomètres de Dakar). La mère, épuisée après son accouchement, s'était endormie.



Selon des sources de L'Observateur, la mise en cause s'est introduite discrètement dans l'hôpital avec l'intention précise d'enlever un bébé. Après avoir trompé la vigilance du personnel, elle a parcouru les salles d'accouchement jusqu'à repérer les bébés endormis dont la mère dormait profondément. Profitant de la situation, elle a pris l'un des bébés et a tenté de quitter l'hôpital.



Heureusement, des témoins ont repéré MB Sène alors qu'elle tentait de sortir avec le nouveau-né. Elle a été arrêtée et le bébé a été rapidement rendu à sa mère. Les responsables de l'hôpital ont immédiatement alerté la police. Les enquêteurs ont conduit la présumée voleuse au commissariat du 1er arrondissement de Thiès.



Lors de son interrogatoire, MB Sène a affirmé s'être rendue a l'hôpital pour rendre visite à son petit-ami, un vigile à la maternité. Elle a prétendu avoir entendu le bébé pleurer et être entrée pour le calmer.



Selon des enquêtes de voisinage, MB Sène est décrit comme mentalement stable et est déjà mère d'une fille. Inculpée pour enlèvement de nouveau-né, elle a été déférée au parquet de Thiès après une nuit à la Maison d'Arrêt et de Correction (Mac) de Thiès. Suite à son face-à-face avec le procureur de la République, elle a été placée sous mandat de dépôt, attendant de répondre de ses actes devant la justice.