Horreur à Sacré-Cœur : un entrepreneur meurt après avoir reçu un coup de pierre à la tête

Un affrontement sur un chantier de construction à Sacré-Cœur a pris une tournure tragique samedi dernier, résultant à la mort brutale de l'entrepreneur Moussa Bâ. L'incident macabre s'est déroulé au 5e étage d'un immeuble en construction.



D’après L’Observateur, le sieur Bâ qui avait un différend lié aux paiements impayés, a été violemment assommé par Boubacar Diaw, un employé du chef de chantier. Sous l'impact du coup, Moussa Bâ a été projeté dans le vide depuis un balcon dépourvu de grille de sécurité.



Selon les témoins, la victime était montée sur le chantier pour réclamer le paiement de 150 000 FCFA que le chef de chantier tardait à régler pour la location des planches de coffrage. L'affrontement verbal s'est rapidement transformé en altercation physique entre Bâ et Diaw, aboutissant à la mort du premier susmentionné.



Celui-ci avait alerté son grand-frère au téléphone concernant la situation tendue. Cependant, avant que des mesures ne soient prises, l'agression avait déjà eu lieu. Le suspect, Boubacar Diaw, s'est spontanément présenté au poste de police de Dieuppeul, admettant avoir précipité Moussa Bâ dans le vide.



La police a ouvert une enquête, et le mis en cause est actuellement en détention. Il sera présenté au procureur de la République pour répondre aux accusations d'homicide.