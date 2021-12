Horreur à Thiès: Ivre, M.Ba, "invulnérable" au fer, se tranche l’avant-bras et meurt

Ivre, M.Bâ s'est tranché l’avant-bras à l'aide de sa machette avant de succomber à ses blessures. Le drame est survenu dans la nuit du mardi au mercredi dernier à l’arrêt Jakarta se trouvant en face des abattoirs de Thiès (SERAS). Le jeune homme de 22 ans en état d’ébriété a débarqué sur place vers 21 heures avant de proférer des injures à l'endroit des conducteurs de moto Jakarta.



Poussant le bouchon plus loin, il a brandi sa machette avant de défier tout le monde. Selon les informations du quotidien « L’As », M.Bâ avait déclaré publiquement qu'il est invulnérable au fer. Ainsi, afin de prouver qu'il est mystiquement blindé, M. Bâ s'est tranché l’avant-bras gauche à l'aide de sa machette. Mais il a été trahi par son pouvoir mystique parce que le sang coulait déjà. Choqué, le défunt a pris la poudre d’escampette avant de s'écrouler au niveau d'un bâtiment inachevé.



Suite à l'incident, les conducteurs de motos sur les pas du blessé l’ont retrouvé gisant dans une mare de sang. Évacué à l'hôpital régional de Thiès par les sapeurs-pompiers, il a finalement succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Selon les sources médicales, M. Bâ est mort suite à une hémorragie de grande abondance et à une plaie de 4 centimètres ayant entraîné une rupture des paquets vasculaires nerveux.