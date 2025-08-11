Houle dévastatrice à Hann Montagne : le maire Babacar Mbengue alerte et appelle l’État à reloger les sinistrés

Depuis deux jours, le quartier Hann Montagne, dans la commune de Hann Bel-Air, vit sous le choc d’une puissante houle qui a dévasté le littoral. Plusieurs habitations ont été détruites, laissant des familles entières dans le désarroi.



Face à l’urgence, le maire de la commune, Babacar Mbengue, pointe du doigt l’avancée de la mer et appelle l’État à agir rapidement pour reloger les sinistrés.



« Il y a dix ans, nous étions sur ce même site après des dégâts similaires. Dix ans plus tard, la situation se répète, preuve qu’aucune solution durable n’a été trouvée. Je lance un appel au gouvernement, car aujourd’hui, c’est la seule institution capable de régler ce problème », a-t-il déclaré.



Selon lui, la houle a causé de sérieux dommages aux environs de 23 heures dans cette partie de la commune, avec des échos similaires signalés à Thiaroye.



Le maire souligne également que l’occupation de la façade maritime, bien que réglementée, demeure problématique. « Nous avons eu la chance qu’il n’y ait que des dégâts matériels. Si nous ne réagissons pas rapidement, la prochaine fois, ce seront des pertes en vies humaines».



Pour Babacar Mbengue, la solution immédiate consiste à créer les conditions permettant le départ des habitants des zones menacées et la suppression de toutes les occupations du littoral.