IPRES : les retraités en colère après la menace de suspension de leurs pensions (Vidéo)

Devant le siège de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipress) ont exprimé leur colère. Pour cause, ils disent avoir reçu un message jeudi leur demandant de se rapprocher de l’agence la plus proche pour identification avant le 15 février sous peine de suspension de leurs pensions. Ces personnes du 3e âge dénoncent le manque d’organisation. « Ils sont très mal organisés. Comment faire attendre des vieux comme nous en les laissant débout ? C’est vraiment décevant. L’état de santé de certaines d’entre nous ne leur permet pas de faire des allers-retours sans cesse. Il y a des diabétiques, des hypertensions et des handicapés. C’est déplorable. »

Baboye DIA

