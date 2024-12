IPRES : les retraités réclament le départ de Racine Sy

L’Association des Retraités, Veufs, Veuves et Orphelins du Sénégal (ARVVOS) a dénoncé la gestion « clanique et démagogique » de l'Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES), qu'elle impute aux centrales syndicales, lesquelles, selon les plaignants, ne soutiennent pas les retraités.



Lors d’une conférence de presse, le président de l’association, Demba Wellé Diop, a vivement critiqué cette gestion, et, parlant au nom des retraités, a exigé un audit de l’institution ainsi qu'une révision des textes en vigueur.



Les retraités, particulièrement en colère contre le président du Conseil d’administration actuel, Racine Sy, réclament son départ immédiat.



Ils appellent également le président de la République et le Premier ministre, Ousmane Sonko, à prendre en charge les préoccupations des retraités.



Les plaignants ne comptent pas en rester là. Afin de faire entendre leurs revendications, une marche est prévue dans les semaines à venir.