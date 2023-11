ISRA: les travailleurs annoncent une série de débrayages

Les travailleurs de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), regroupés au sein du Syndicat de la recherche scientifique et technique agricole (Syresta), du Syndicat national des travailleurs de la recherche agricole (Syntra) et du Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (Saraa), continuent de réclamer la signature de projets de décrets relatifs à la marche de l'Isra.



Ils sont montés au créneau pour fustiger le manque de considération dont ils sont victimes. Aussi, ils annoncent une série de débrayages. «Il sera observé par tous les agents de l'Isra un débrayage le vendredi 01 décembre 2023 à partir de 09hoo. Mais aussi, à partir de la semaine du 04 décembre 2023, les débrayages seront observés tous les mardis et vendredis à partir de 09h00, jusqu'à la signature des textes de décrets. Pour une réussite totale des actions syndicales, nous demandons à tous les camarades de respecter scrupuleusement le mot d'ordre», informe un communiqué signé par les secrétaires généraux Modou Thiaw du Saraa, Abdel Sakaly Sagna du Syresta et Kader Sy du Syntra.



« Ces projets de décrets sont le décret portant organisation et fonctionnement de l'Isra, celui portant règlement d'établissement, le projet de décret portant statut du chercheur mais aussi, le projet de décret portant modification du décret fixant l'échelle des salaires des agents de l'Isra. Depuis la réunion de validation par le comité technique, seul le projet portant organisation et fonctionnement de l'Isra a été adopté en conseil des ministres du 02 août 2023. Les autres projets de décrets n'ont toujours pas été portés pour leur adoption en conseil des ministres. D'ailleurs, à la grande surprise des chercheurs, le projet de décret du statut des chercheurs a été fondu dans celui du règlement d'établissement, sans aucune raison notifiée, noyant tous les efforts fournis pour son élaboration dans le consensus. Les textes sont en souffrance quelque part entre le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Agriculture ou peut-être même le secrétariat général du gouvernement », d'après les syndicalistes.