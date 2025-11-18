Réseau social
Ibrahim Mbaye frappe fort : un but et deux passes décisives pour une première titularisation



Titularisé pour la première fois en équipe nationale, Ibrahim Mbaye a parfaitement saisi sa chance ce mardi 18 novembre 2025. Le jeune attaquant sénégalais a ouvert son compteur en sélection grâce à une superbe frappe face au Kenya, avant de s’illustrer encore en délivrant deux passes décisives. 
 
Une prestation XXL qui a largement contribué au large succès des “Lions” (8-0).
 
Moussa Ndongo

Mardi 18 Novembre 2025 - 17:25


