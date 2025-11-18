Ibrahim Mbaye frappe fort : un but et deux passes décisives pour une première titularisation

Titularisé pour la première fois en équipe nationale, Ibrahim Mbaye a parfaitement saisi sa chance ce mardi 18 novembre 2025. Le jeune attaquant sénégalais a ouvert son compteur en sélection grâce à une superbe frappe face au Kenya, avant de s’illustrer encore en délivrant deux passes décisives.
Une prestation XXL qui a largement contribué au large succès des “Lions” (8-0).
