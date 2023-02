Ibrahima Lissa Faye: «Le CNRA, il faut qu’il arrête ou qu’on l’arrête»

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), une autorité indépendante sénégalaise de « régulation de l'espace médiatique audiovisuel», a suspendu vendredi, sans mise en demeure, la chaîne de télévision privé WalfTV. Il reproche au média d'avoir diffusé en direct une manifestation interdite de l'opposition tendant à faire "l'apologie de la violence". Ce que le journaliste Ibrahima Lissa Faye, par ailleurs, membre de la Coordination des associations de presse (Cap) juge anormal.



"Le CNRA, il faut qu’il arrête ou qu’on l’arrête. S’il avait réellement joué son rôle de régulateur, on en sera pas là. Il est partisan et politique. Il faut qu’il arrête cette interprétation erronée de la loi. J’avais attiré l’attention du CDEPS quand il avait commencé à les amadouer pour leur faire signer ses conventions et cahiers de charges bidons en toute illégalité. Le CNRA n’avait pas les prérogatives parce que le Code de 2017 a institué un nouvel organe et lui a accordé des pouvoirs d’un intérimaire", a réagi M. Faye.





Il a donné rendez-vous à Walf à 11h 30 où il est invité d'une émission. "Nous demanderons un partage massif des liens YouTube Facebook de Walf qui va poursuivre son travail. Nous refuseront la forfaiture".