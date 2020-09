Ibrahima Ndiaye, une longévité de 13 ans à la tête de l'Agéroute qui fait grincer des dents

A l’Ageroute, la longévité de Ibrahima Ndiaye au poste de directeur général commence à installer un véritable malaise dans les rangs de la boite. L’homme a une sacré chance ou, disons, il bénéficie de la protection de son mentor le président Macky Sall. Dégommé du poste de DG de l’Ageroute en août 2012 et remplacé par Oumar Sy ingénieur de conception en Génie civil, Ibrahima Ndiaye, après avoir servi Karim Wade et surtout en tant que l’un des animateurs les plus en vue du mouvement Génération du Concret, n’avait pas chômé pendant longtemps. Il sera nommé en octobre 2012 conseiller du président Macky Sall chargé des infrastructures. Premier pas dans la galaxie mackyiste ! Et puis le jeudi 24 avril 2014, Ibrahima Ndiaye remplace son remplaçant à la tête de l’Ageroute.



L’ingénieur en génie civil aura comptabilisé près de 13 ans à la direction générale de cette société particulièrement liquide. Une longévité qui a fini par installer un malaise certain dans les couloirs du siège de la société à Fann. Mais seulement là-bas, on ne bronche pas. On travaille et on se tait. C’est la loi de l’omerta. Personne ne sait pourquoi Ibrahima Ndiaye a pu bénéficier de telles faveurs surtout que son bilan en termes d’infrastructures routières n’est pas fameux. Sa longévité exceptionnelle dépasse en tout cas l’entendement !



Des cadres aussi compétents qu’Ibrahima Ndiaye qui aurait dépassé l’âge de la retraite piaffent d’impatience pour prendre le relais, notent Le Témoin. Bon comme le DG de l’Ageroute est un protégé parmi les plus protégés, il faut attendre que Macky Sall se décide sur la question. Mais quand même 13 ans à la tête d’une société nationale, chapeau, taquine le journal.