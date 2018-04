Idrissa Seck : «Karim Wade m’a appelé personnellement pour… »

Idrissa Seck révèle avoir reçu un appel de Karim Wade lui proposant de jouer les bons offices entre lui et Me Abdoulaye Wade. C’est ce qu’il a révélé en marge de la célébration, à Thiès, du 58e anniversaire de l’accession à la souveraineté nationale du Sénégal.



«C’est Karim Wade, en personne qui m’a appelé pour me dire : "mes yeux se sont enfin ouverts. Et je veux que tu me permettes de jouer mon rôle de jeune frère, en raffermissant tes liens avec ton père Abdoulaye Wade"», a-t-il indiqué.



Le président du Conseil départemental de Thiès d’ajouter : «Ça c’est une réconciliation et la réconciliation est bien dans une famille. C’est la capacité de dépassement qui donne accès à l’universalité».



Selon lui, c’est cette faculté qui manque à l’actuel chef de l’Etat : «Si Macky Sall l’avait compris, il aurait eu un autre comportement. Il n’a pas compris, mais ce n’est pas trop tard», conclu le président de Rewmi.