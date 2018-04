Idrissa Seck fait son mea culpa : «Je demande pardon à tous ceux que j’ai pu offenser»

Le président du parti Rewmi a profité de la cérémonie dédiée à la présentation de son programme pour s’excuser auprès de ceux à qui il a pu causer du tort.



«Si j’ai eu durant mon parcours d’homme politique à vous offenser, je voudrais vous regarder droit dans les yeux et vous demander de me pardonner», a déclaré Idrissa Seck lors de son speech. Le chef de file de Rewmi s’est adressé plus particulièrement avec une de ses anciennes collaboratrices.



«Je voudrais demander à Fatou Sock de me pardonner. Jeune ingénieur formé en Suisse, elle a posé les premières pierres de l’université, planté les premiers arbres qui ont commencé à porter des fruits…».



Sur cette lancée le président du Conseil départemental de Thiès a dit avoir décidé de baptiser l’Institut de biologie FS en son honneur si elle l’accepte. Vœu que la dame a exaucé alors que l’ancien maire de Thiès était encore sur le présidium.



​Revigoré, le président du parti Rewmi a lancé un appel à ses par t isans qui se son t sen tis dans la même situation de rejoindre le navire du Rewmi.